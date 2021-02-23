Экс-наставник сборной России обвинил Назарова в попытке пропиариться

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков обвинил Андрея Назарова в попытке пропиариться за счет скандала с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Об этом сообщает «СЭ».

Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Да не отстранят Панарина от игр в Америке! Это выдуманные истории. Спорт становится политическим заложником. Нам просто нечего делать... Это чистый пиар для того, чтобы кого-то заметили.

Получается так, что выносится грязь! Я противник этого», — сказал Быков.

Ранее чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин назвал обвинения в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина полным бредом.