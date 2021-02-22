Овечкин забросил 262-ю шайбу в большинстве и приблизился к рекорду НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) приблизился к рекордсменам НХЛ по количеству шайб, заброшенных в большинстве. Об этом передает «Чемпионат».

Отмечается, что после игры с «Дэвилз» на счету 35-летнего россиянина их стало 262. По этому показателю Овечкин занимает третье место в лиге. Впереди представителя России остались только завершившие карьеру Бретт Халл (266) и Дэйв Андрейчук (274).

Всего же в активе нападающего 1293 (712+581) очка в 1165 матчах при показателе полезности «+77».

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