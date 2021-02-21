Тренер на Украине получил желтую карточку из-за русского языка

Наставник «Львова» Виталий Шумский получил желтую карточку в игре чемпионата Украины против «Колоса» из Ковалевки, передает Football.ua.



Наставник начал общаться с резервным рефери на украинском языке, но он отвечал на русском. Шумский сделал замечание арбитру, за что получил предупреждение от главного судьи.

«Я бы хотел, чтобы арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть», — заявил специалист.

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