Экс-тренер сборной России подвел итоги масс-старта на ЧМ по биатлону
Андрей Черников
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Экс-тренер сборной России подвел итоги масс-старта на чемпионате мира по биатлону, передает «СЭ».
Напомним, в заезде победил норвежец Стурла Холм Легрейд.
«Из всех спортсменов на сегодняшний день шансы побороться за медаль имел только Александр Логинов. Но девятое место с двумя кругами не так плохо, конечно», — сказал Хованцев.
Специалист отметил, что Логинов ходом проиграл Йоханнесу Бе, но он постепенно набирает форму.
Ранее сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.