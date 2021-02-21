Экс-тренер сборной России подвел итоги масс-старта на ЧМ по биатлону

Экс-тренер сборной России подвел итоги масс-старта на чемпионате мира по биатлону, передает «СЭ».

Напомним, в заезде победил норвежец Стурла Холм Легрейд.



«Из всех спортсменов на сегодняшний день шансы побороться за медаль имел только Александр Логинов. Но девятое место с двумя кругами не так плохо, конечно», — сказал Хованцев.

Специалист отметил, что Логинов ходом проиграл Йоханнесу Бе, но он постепенно набирает форму.

Ранее сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.