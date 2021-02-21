Бывший тренер ЦСКА Онопко поделился ожиданиями от выступления команды в КР

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от выступления армейцев в Кубке России, передает «СЭ».

Напомним, в 1/8 финала красно-синие одолели «СКА-Хабаровск» (2:0).



«Все матчи непредсказуемы. Я еще не беру то, что будет жеребьевка. Мы видели, что тот же «Зенит» вылетел. Но у ЦСКА хорошие шансы на победу в Кубке. Они настроены на это», — сказал Онопко.

Ранее ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.