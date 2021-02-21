Хавбек ЦСКА рассказал о высоких амбициях на Кубок России
Виктория Алексеева
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о высоких амбициях команды на Кубок России, передает официальный сайт армейского клуба.
В 1/8 финала Кубка России армейский клуб сыграет со »СКА-Хабаровском». Матч состоится 21 февраля в 14.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Очень надеюсь, что именно с хабаровским СКА наконец удастся дебютировать в Кубке России. Амбиции на этот турнир самые высокие. Хочется выходить и побеждать в каждом матче, в Кубке в том числе», — заявил Марадишвили.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» договорился о переходе игроков ЦСКА, «Рубина» и «Динамо».