Медведев высказался о победе над Циципасом в 1/2 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка России заявил, что во время матча старался держать темп и подавать навылет. Он отметил, что в третьем сете при счете 3:4 ему удалось переломить ситуацию благодаря хорошей подаче.

«Не так просто поддерживать одинаковый уровень игры на протяжении всего матча. Очень важно с начала и до конца гейма держать концентрацию на высоком уровне. Чем дальше ты проходишь по турниру, тем сильнее становятся соперники», — заявил Медведев в эфире канала Eurosport.

В финале соревнований россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев станет второй ракеткой мира, если выиграет в финале Australian Open.