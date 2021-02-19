Исмаилов написал расписку о проведении боя с Минеевым

Боец Магомед Исмаилов написал расписку о проведении поединка с Владимиром Минеевым на турнире АМС Fight Nights, передает «СЭ».

«У нас есть документальное подтверждение, есть расписка. Мы поставили подписи, дали по рукам. Однако это не так важно, как рукопожатие двух кавказцев, — я так считаю», — сказал владелец лиги Амир Мурадов.



Напомним, в 2018 году встреча между спортсменами завершилась вничью.

Ранее Исмаилов назвал Минеева деградантом.