В Госдуме отреагировали на слова Фуркада о готовности стать тренером сборной России

Депутат Государственной Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировали на слова француза Мартена Фуркада о готовности стать тренером сборной России по биатлону, передает «СЭ».

«Если бы руководство российского биатлона пригласило бы его — то почему бы и нет? Но мне кажется, что такое интервью дается только ради того, чтобы о спортсмене не забывали», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что в России помнят слова Фуркада о том, что не нужно допускать наших биатлонистов к гонкам во время допиногового скандала.

Ранее сообщалось о том, что Фуркад готов возглавить сборную России по биатлону.