Футболист из Ганы хочет стать первым чернокожим игроком в сборной Украины

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу заявил о желании выступать за сборную Украины.

«Хочу ли я выступать за украинскую национальную команду? Да, первый темнокожий игрок. Если есть такая возможность – конечно, я согласен. Мне нравится здесь. Украина — мой второй дом. Гана — мой дом, где я вырос», — заявил футболист в видео, опубликованном на YouTube-канале «Бомбардир».

Якубу выступает в чемпионате Украины с сентября 2018 года. Для получения гражданства ему необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

В нынешнем сезоне первенства страны защитник принял участие в 12 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что расистский скандал случился на игре чемпионата Украины «Заря» — «Десна».