На Украине учебные заведения планируют перевести на дистанционное обучение

На Украине школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение

На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды. Об этом сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы временного прекращения образовательного процесса в очном формате и перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года», — написала она.

По словам Свириденко, речь идет о заведениях дошкольного, среднего, среднего профессионального и высшего образования.

Решения по этому вопросу будут приниматься с учетом реальной ситуации в украинских регионах.

Незадолго до этого энергетическая компания ДТЭК сообщила, что неблагоприятные погодные условия привели к тому, что в Киевской области 75 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Также 8 января стало известно, что снегопад и гололед на дорогах стали причиной транспортного коллапса на западе Украины. Самая сложная ситуация сложилась на трассе Львов — Тернополь, где образовалась многокилометровая пробка из машин.

Ранее в Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада.