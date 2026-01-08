Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На Украине учебные заведения планируют перевести на дистанционное обучение

На Украине школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды. Об этом сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы временного прекращения образовательного процесса в очном формате и перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года», — написала она.

По словам Свириденко, речь идет о заведениях дошкольного, среднего, среднего профессионального и высшего образования.

Решения по этому вопросу будут приниматься с учетом реальной ситуации в украинских регионах.

Незадолго до этого энергетическая компания ДТЭК сообщила, что неблагоприятные погодные условия привели к тому, что в Киевской области 75 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Также 8 января стало известно, что снегопад и гололед на дорогах стали причиной транспортного коллапса на западе Украины. Самая сложная ситуация сложилась на трассе ЛьвовТернополь, где образовалась многокилометровая пробка из машин.

Ранее в Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581149_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+