Лукашенко поблагодарил Трампа из-за заявлений по Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за открытое признание мотива удара по Венесуэле. Его слова приводит агентство БелТа.

«Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: «Нефть, нам нужна нефть!»», — сказал он.

Однако США могли добиться своих целей, действуя иначе, добавил Лукашенко.

Белорусский лидер рассказал, что после своей встречи с послом Венесуэлы в России он передал все полученные сообщения от находящегося под стражей лидера страны Николаса Мадуро.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее Эрдоган опроверг информацию о предложении Мадуро уехать в Турцию.