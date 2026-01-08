Вэнс выразил поддержку участникам протестов в Иране

Вэнс: США поддерживают тех, кто мирно протестует в Иране

Вашингтон поддерживает участников мирных акций протеста в Иране. Об этом на брифинге для журналистов заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают всех, участвующих в мирных протестах иранцев, пытающихся реализовать свое право на свободу собраний и сделать так, чтобы их голос был услышан.

8 января сообщалось, что на всей территории Ирана отключена интернет-связь.

В этот же день стало известно, что массовые волнения в Иране охватили 92 города в 27 провинциях.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.