Ученые зафиксировали крупный взрыв на Солнце

8 января на Солнце произошел крупный взрыв. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Взрыв был зарегистрирован в середине дня с помощью коронографов. Его источник находился на обратной стороне Солнца, и поэтому не может наблюдаться спутниками.

Ученые отметили, что две недели назад невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, и тогда, кроме пары активных областей среднего размера, на ней не наблюдалось ничего особенного. Скорее всего, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части видимого солнечного диска.

В Лаборатории солнечной активности пояснили, что увидеть место взрыва можно будет лишь примерно через неделю, когда группа пятен начнет выходить к Земле из-за восточного горизонта.

До этого сообщалось, что 9 января на Земле возможны слабые магнитные бури уровня G1.

Ранее астрономы рассказали о последствиях сближения Земли и Солнца на погоде.