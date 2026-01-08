Вице-президент США посоветовал Европе прислушаться к словам Трампа о Гренландии

Лидерам Европы необходимо всерьез воспринимать слова президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. Об этом заявил американским вице-президент Джей Ди Вэнс, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Мой совет европейским лидерам и кому бы то ни было: воспринимайте президента Соединенных Штатов серьезно. Что он сказал о Гренландии? Номер один: Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира», — подчеркнул политик.

По словам Вэнса, к данному региону проявляют повышенный интерес «враждебные противники». Он также уточнил, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов.

4 января супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника американского президента Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета флага США. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы Вашингтона захватить Гренландию.

