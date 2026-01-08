Очереди сократились на подходах к Крымскому мосту

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась в пять раз, до 136 машин

Очередь на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась до 136 автомобилей к 23:00 мск, со стороны Тамани ее нет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«23:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 136 транспортных средств», — говорится в сообщении.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона совместно с Кабмином России работают над устранением многочасовых пробок перед Крымским мостом летом 2025 года. По его словам, была создана рабочая группа, в которую вошли вице-премьеры Виталий Савельев и Дмитрий Чернышенко.

Глава региона подчеркнул, что ожидается сокращение пребывания в очередях. При этом Аксенов не стал называть точные цифры, однако подчеркнул, что власти хотят сделать все возможное для комфорта туристов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.