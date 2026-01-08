Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Очереди сократились на подходах к Крымскому мосту

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась в пять раз, до 136 машин
Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась до 136 автомобилей к 23:00 мск, со стороны Тамани ее нет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«23:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 136 транспортных средств», — говорится в сообщении.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона совместно с Кабмином России работают над устранением многочасовых пробок перед Крымским мостом летом 2025 года. По его словам, была создана рабочая группа, в которую вошли вице-премьеры Виталий Савельев и Дмитрий Чернышенко.

Глава региона подчеркнул, что ожидается сокращение пребывания в очередях. При этом Аксенов не стал называть точные цифры, однако подчеркнул, что власти хотят сделать все возможное для комфорта туристов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581329_rnd_2",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+