Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп обсудил с премьером Британии сдерживание России

Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере. Об этом говорится в коммюнике, который опубликовала канцелярия главы британского правительства, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания России на Крайнем Севере», — говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора Стармера и Трампа.

По словам главы кабмина Великобритании, европейские союзники в последние месяцы активизировались для защиты евроатлантических интересов. По его словам, можно сделать еще больше для безопасности европейского региона.

3 января Кир Стармер заявил, что Британия не участвовала в атаке США на Венесуэлу и отметил, что хочет обсудить это с президентом США и с союзниками.

Он добавил, что Лондон всегда выступает за соблюдение международного права.

Ранее Стармер заявил, что британские войска будут проводить операции на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581317_rnd_7",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+