Новости. Общество

«Радикальная организация»: США вышли из Зеленого климатического фонда ООН

США покинули Зеленый климатический фонд ООН
Global Look Press

США вышли из Зеленого климатического фонда ООН. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте американского минфина.

В ведомстве заявили, что Вашингтон уведомил фонд о своем выходе, а США покинули свой пост в совете директоров организации. Это решение американской администрации вступает в силу немедленно.

США не будут финансировать «радикальные организации», подобные фонду, чьи цели противоречат тому, что «доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности», пояснил министр финансов Скотт Бессент.

В тексте заявления подчеркивается, что текущая администрация США выступает за развитие всех доступных и надежных источников энергии, а членство в фонде не соответствует ее приоритетам и целям.

До этого президент Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход страны из 66 международных организаций. Документ обязал все исполнительные департаменты и агентства США прекратить участие и финансирование 35 организаций, которые не входят в систему Организации Объединенных Наций, а также 31 структуры ООН.

Ранее в США представили законопроект о выходе из НАТО.

