Трамп уверен, что Китай не решится атаковать Тайвань в период его президентства

Трамп выразил уверенность, что Китай не нападет на Тайвань при его президентстве

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства. Об этом он заявил в беседе с журналистами The New York Times.

«Он может сделать это, когда у нас будет другой президент, но я не думаю, что он сделает это, пока президентом являюсь я», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности атаки на остров на фоне текущих событий в Венесуэле.

По словам американского лидера, он донес до лидера КНР, что Белый дом не одобрит проведение военной операции в Тайване, однако решение остается Китаем.

До этого научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сунь Чэнхао в разговоре с Bloomberg заявил, что свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет воспринято в мире как «суровый урок силовой политики», а для глобальных игроков вроде Китая этот шаг «ускоряет более широкую тенденцию к перестройке глобального порядка». В материале уточнялось, что модель Трампа может «послужить образцом» для Китая по отношению к Тайваню или для России по отношению к Украине.

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем.