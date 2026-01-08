Движение маршрутного транспорта ограничили на некоторых саратовских трассах

В Саратовской области из-за плохой погоды временно ограничили движение маршрутного транспорта на нескольких участках федеральных трасс. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление Госавтоинспекции.

Там уточнили, что ограничения действуют с 22:00. Их ввели на трассах

Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, км 160+000-км 428+295;

А-298 автомобильной дороге Р-208 «Тамбов-Пенза» Саратов-Пристанное-Ершов -Озинки-границе с Республикой Казахстан км 272+000 - км 299+000;

Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участке км 529+000 – км 617+000; -Р-22 «Каспий» автомобильной дороге М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 708+000 – км 726+594.

По данным Яндекс Погоды, в области гололедица, налипание снега и сильный ветер, а в пятницу, 9 января, ожидается снегопад.

До этого сильный снегопад накрыл Москву раньше, чем прогнозировали синоптики. Снег пошел в столичном районе Бирюлево. МЧС и метеорологи ожидают, что осадки в городе будут идти почти сутки — до вечера следующего дня.

Ранее «Роскосмос» показал виновника «снежного армагеддона» в столице.