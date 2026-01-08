Размер шрифта
Новости политики

В Евросоюзе не смогли разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия

ТАСС: дипслужба ЕС не смогла назвать 19 стран, на которые якобы нападала Россия
Global Look Press

Дипслужба Евросоюза (ЕС) не смогла назвать 19 стран, на которые, по словам главы евродипломатии Каи Каллас, Россия якобы нападала в течение последних 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий запрос в Службу внешних действий ЕС направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Полученный ответ он опубликовал в соцсети X.

«В течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии», — говорится в письме.

Таким образом, дипслужба в своем ответе не назвала ни одну страну, якобы атакованную Россией. Запрос евродепутата, при этом, был подан 1 декабря, следовательно, евродипломаты искали ответ на протяжении пяти недель.

В ЕС также отметили, что РФ существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года, а Кая Каллас говорила в том числе о действиях СССР.

До этого помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «нападениях России на 19 стран». Он назвал утверждения Каллас о столетней агрессии России «каллассальными открытиями» в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил «нападения» России на другие страны, включая «атаку» на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и «вероломное нападение» на Германию под Москвой в 1941 году.

Ранее Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России.

