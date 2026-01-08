Дипслужба Евросоюза (ЕС) не смогла назвать 19 стран, на которые, по словам главы евродипломатии Каи Каллас, Россия якобы нападала в течение последних 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий запрос в Службу внешних действий ЕС направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Полученный ответ он опубликовал в соцсети X.

«В течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии», — говорится в письме.

Таким образом, дипслужба в своем ответе не назвала ни одну страну, якобы атакованную Россией. Запрос евродепутата, при этом, был подан 1 декабря, следовательно, евродипломаты искали ответ на протяжении пяти недель.

В ЕС также отметили, что РФ существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года, а Кая Каллас говорила в том числе о действиях СССР.

До этого помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «нападениях России на 19 стран». Он назвал утверждения Каллас о столетней агрессии России «каллассальными открытиями» в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил «нападения» России на другие страны, включая «атаку» на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и «вероломное нападение» на Германию под Москвой в 1941 году.

Ранее Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России.