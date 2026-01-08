В пиццериях возле Пентагона вновь заметили повышенный уровень заказов

В пиццериях, расположенных около Пентагона, вновь заметили большое количество заказов пиццы. Об этом сообщает Pentagon Pizza Report в социальной сети Х.

«Сегодня в нескольких пиццериях рядом с Пентагоном очень большой наплыв посетителей на обед», — говорится в сообщении.

Наблюдение было сделано в 12:52 по местному времени (20:52 мск).

В прошлый раз рост заказов наблюдался в ночь на 3 января. После этого выяснилось, что США начали военную администрацию в Венесуэле.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. По данным СМИ, разведка ЦРУ пришла к выводу, что соратники Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой.

