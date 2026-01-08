Вэнс заявил, что США могут взять безопасность Гренландии в свои руки

Администрация США готова в одностороннем порядке обеспечить безопасность в районе Гренландии, если европейские союзники не проявят достаточной активности в этом вопросе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

По словам Вэнса, Вашингтон ожидает от европейских партнеров более серьезного отношения к безопасности региона. Он подчеркнул, что в противном случае Соединенные Штаты будут вынуждены действовать самостоятельно.

«Мы просим наших европейских друзей более серьезно относиться к безопасности этого региона, так как в том случае, если они этого не сделают, Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры», — сказал американский вице-президент.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа обсуждала многомиллиардные выплаты жителям Гренландии.