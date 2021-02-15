Сидорова стала восьмикратной победительницей чемпионата России в помещении
Антон Борисов
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Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.
Спортсменка показала результат 4,75 метра. Второй стала Полина Кнороз (4,65), третье место заняла Ольга Муллина (4,55).
Для Сидоровой эта победа стала восьмой на чемпионатах России по легкой атлетике в помещении.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на первенстве страны.
Легкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова — 4,75 м;
2. Полина Кнороз — 4,65 м;
3. Ольга Муллина — 4,55 м.