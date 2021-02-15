Медведев хочет встретиться с Рублевым в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open — 2021.

По его словам, за выход в полуфинал он хотел бы посоперничать со своим соотечественником Андреем Рублевым.

«Сейчас, конечно, буду болеть за Андрея, потому что в таком случае один россиянин точно будет в полуфинале. Может быть, два — Аслан Карацев завтра играет в другой половине.

Надеюсь, Андрей победит, но Каспер — сложный соперник. Я с удовольствием посмотрю матч, а потом буду готовиться к следующему сопернику», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Напомним, что в начале года Рублев и Медведев представляли Россию на АТР Сup и принесли стране золотые награды.

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