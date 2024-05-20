Медведчук заявил о страхе Зеленского перед народом

Президент Украины Владимир Зеленский до одури боится собственного народа, врагов и предателей он находит везде. Об этом написал лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По мнению политика, поэтому под тяжкие уголовные статьи подпадают гражданские лица, не сделавшие ничего «предосудительного».

В качестве примера Медведчук привел историю с задержанием мультипликатора Натальи Михайловой. По данным СМИ, женщине вменяют изготовление и распространение сообщений о том, что украинцы «ждут Русский мир», дискредитацию украинских властей и связи с движением «Другая Украина», которое возглавляет оппозиционер.

Медведчук считает, что Михайлова ничего плохого не делала, она «рисовала мультфильм-сказку о добре со счастливым концом».

Политик задался вопросом, о какой формуле мира может говорить Зеленский, если в тюрьму попадают те, кто пытается хоть как-то достичь этого мира.

Ранее на Украине задержали участников движения, возглавляемого Медведчуком.