Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил о страхе Зеленского перед народом

Медведчук: Зеленский превратил Украину в концлагерь из-за страха перед народом

close
100%
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский до одури боится собственного народа, врагов и предателей он находит везде. Об этом написал лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По мнению политика, поэтому под тяжкие уголовные статьи подпадают гражданские лица, не сделавшие ничего «предосудительного».

В качестве примера Медведчук привел историю с задержанием мультипликатора Натальи Михайловой. По данным СМИ, женщине вменяют изготовление и распространение сообщений о том, что украинцы «ждут Русский мир», дискредитацию украинских властей и связи с движением «Другая Украина», которое возглавляет оппозиционер.

Медведчук считает, что Михайлова ничего плохого не делала, она «рисовала мультфильм-сказку о добре со счастливым концом».

Политик задался вопросом, о какой формуле мира может говорить Зеленский, если в тюрьму попадают те, кто пытается хоть как-то достичь этого мира.

Ранее на Украине задержали участников движения, возглавляемого Медведчуком.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами