Минтранс планирует ужесточить требования к парковке электромобилей

Минтранс России считает необходимым ввести в ПДД запрет для водителей электромобилей оставлять их на парковочных местах у зарядных станций без цели зарядки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее положение содержится в техническом задании к тендеру на разработку научно обоснованных предложений по созданию и развитию парковочного пространства. Конкурс на разработку предложений объявило подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс).

В пресс-службе Минтранса изданию сообщили, что главная проблема — то, что некоторые водители электромобилей используют парковочные места у зарядных станций для длительной парковки машин. В то же время существует правовой пробел, делающий невозможным организацию парковок только для зарядки с обязательным освобождением места по ее завершении.

Размер штрафа за нарушение правил пользования парковкой у зарядных станций и способы контроля пока не определены.

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