Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс планирует ужесточить требования к парковке электромобилей

«Ъ»: водителям электрокаров запретят стоять на зарядке больше необходимого

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минтранс России считает необходимым ввести в ПДД запрет для водителей электромобилей оставлять их на парковочных местах у зарядных станций без цели зарядки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее положение содержится в техническом задании к тендеру на разработку научно обоснованных предложений по созданию и развитию парковочного пространства. Конкурс на разработку предложений объявило подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс).

В пресс-службе Минтранса изданию сообщили, что главная проблема — то, что некоторые водители электромобилей используют парковочные места у зарядных станций для длительной парковки машин. В то же время существует правовой пробел, делающий невозможным организацию парковок только для зарядки с обязательным освобождением места по ее завершении.

Размер штрафа за нарушение правил пользования парковкой у зарядных станций и способы контроля пока не определены.

Ранее на велопараде в Москве самокатчик лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами