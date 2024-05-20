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Победительница «Новой Фабрики звезд» рассказала, куда потратит 3 млн рублей

Певица Гордеева призналась, что вложит в свое развитие победные 3 млн рублей

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mg_i_am_maria/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Победительница музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» Мария Гордеева рассказала, куда потратит победные три миллиона рублей. Ее слова передает «СтарХит».

«Хочу вложить деньги в свое развитие. Планирую выпускать песни, сделать фиты с некоторыми «фабрикантами»!» — призналась певица.

По словам исполнительницы, она бы также хотела попасть под крыло к именитому продюсеру. Гордеева заявила, что мечтает стать частью команды музыкального продюсера и главы рекорд-лейбла Velvet Music Алены Михайловой. При этом Гордеева уверила, что будет «пробивать себе путь» и своими силами.

Накануне Гордеева стала победительницей проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Девушка получила три миллиона рублей в качестве приза на развитие в творчестве. На проекте она исполнила сольно свою песню «Дай мне». Остальные участники — Габриэль Александров, Софья Полозова, Дарья Кочнева, Александр Филин, Нонна Егонян и Семен Полищук — заняли второе место, набрав по 1 баллу.

Финальный эпизод открыл номер Александрова и Филина вместе с Филиппом Киркоровым. Трио спело песню «Я эту жизнь тебе отдам». Затем Александров исполнил композицию «Красиво» под аккомпанемент выбывшего участника Лео Канделаки. На шоу также выступили группа IOWA вместе с Семеном Полищуком и Марией Гордеевой, а также с разными участниками выходили на сцену Алсу, Сосо Павлиашвили и др.

Ранее сообщалось, что фильм «Министерство неджентльменских дел» возглавил кинопрокат в России.

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