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Путин направил соболезнования Ирану в связи с крушением вертолета Раиси

Кремль: Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

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Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью его коллеги Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер направил соболезнования верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Он назвал случившееся огромной трагедией.

Путин отметил, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси. «Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — пообещал президент.

Он пожелал родным Раиси и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжелой, невосполнимой утраты.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Подробнее о трагедии с иранским президентом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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