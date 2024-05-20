В Израиле отвергли причастность к гибели президента Ирана Раиси

Израильский чиновник на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что его страна не имеет отношения к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Это были не мы», — заявил пожелавший остаться анонимным представитель Израиля.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего вертолета было восемь человек. Помимо президента там находились несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Эбрахим Раиси стал президентом Ирана 3 августа 2021 года. Известен своими строгими религиозными взглядами. В частности, выступал за еще большую исламизацию в учебных заведениях и поддерживал цензуру элементов западной культуры, контроль интернета.

Ранее в Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью президента Ирана.