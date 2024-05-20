В Совфеде оценили последствия гибели Раиси для отношений Ирана и России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что уход президента Ирана Эбрахима Раиси из жизни в результате авиакатастрофы не повлияет на отношения Москвы и Тегерана. Его слова приводит «Парламентская газета».

Джабаров подчеркнул, что у стран давно сложились конструктивные и позитивные отношения, а временно исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер давно симпатизирует России.

По словам парламентария, Мобхер в непубличных беседах поддерживал проведение спецоперации на территории Украины. Сенатор отметил, «все основные позиции как в двусторонних отношениях Ирана с Россией, так и в наших многосторонних контактах, уверен, останутся неизменными».

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее стало известно, сколько первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности главы страны.