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Власти Севастополя отменили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев объявил отбой воздушной тревоги, она действовала 50 минут

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Владимир Песня/РИА Новости

В Севастополе перестали звучать сирены воздушной тревоги, сигнал опасности действовал около 50 минут. Об его отмене в своем Telegram-канале сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал, сообщающий об оперативной обстановке на Крымском мосту, писал о приостановке движения автотранспорта.

В ночь на 19 мая Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Развожаев сообщал, что в городе были повреждены несколько жилых домов, но сотрудники коммунальных и экстренных служб оперативно убрали почти все упавшие в Севастополе обломки ракет и суббоеприпасы. При этом он призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае нашли повреждения на НПЗ после атаки БПЛА.

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