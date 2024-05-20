Власти Севастополя отменили воздушную тревогу

В Севастополе перестали звучать сирены воздушной тревоги, сигнал опасности действовал около 50 минут. Об его отмене в своем Telegram-канале сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал, сообщающий об оперативной обстановке на Крымском мосту, писал о приостановке движения автотранспорта.

В ночь на 19 мая Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Развожаев сообщал, что в городе были повреждены несколько жилых домов, но сотрудники коммунальных и экстренных служб оперативно убрали почти все упавшие в Севастополе обломки ракет и суббоеприпасы. При этом он призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае нашли повреждения на НПЗ после атаки БПЛА.