На Украине заявили о резком подорожании электричества за последний год

Электроэнергия на Украине за последний год подорожала почти на 70%. Об этом пишет местное издание «Общественное» со ссылкой на государственную службу статистики.

В материале отмечается, что в настоящее время в стране наблюдается общее повышение тарифов на коммунальные услуги. По информации журналистов, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года стоимость таких услуг в целом увеличилась на 12,9%.

«При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%», — говорится в публикации.

9 мая депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко предупредил, что власти страны рассматривают возможность повышения тарифов на электричество. Как он сказал, уже в июне стоимость электроэнергии может вырасти до 3,5-4 гривен ($0,09–0,11) за 1 кВт/ч.

Сейчас данный показатель составляет 2,64 гривны ($0,07) за 1 кВт/ч. Таким образом электроэнергия подорожает сразу в 1,5 раза.

В апреле о возможном повышении тарифов на электроэнергию сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он пояснил, что пересмотр цен необходим из-за потери существенной части производительности местных гидроэлектростанций.

Ранее жителей Украины призвали экономить электроэнергию на протяжении всего 2024 года.