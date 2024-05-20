Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о резком подорожании электричества за последний год

«Общественное»: цены на электричество на Украине за год увеличились почти на 70%

close
100%
Depositphotos

Электроэнергия на Украине за последний год подорожала почти на 70%. Об этом пишет местное издание «Общественное» со ссылкой на государственную службу статистики.

В материале отмечается, что в настоящее время в стране наблюдается общее повышение тарифов на коммунальные услуги. По информации журналистов, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года стоимость таких услуг в целом увеличилась на 12,9%.

«При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%», — говорится в публикации.

9 мая депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко предупредил, что власти страны рассматривают возможность повышения тарифов на электричество. Как он сказал, уже в июне стоимость электроэнергии может вырасти до 3,5-4 гривен ($0,09–0,11) за 1 кВт/ч.

Сейчас данный показатель составляет 2,64 гривны ($0,07) за 1 кВт/ч. Таким образом электроэнергия подорожает сразу в 1,5 раза.

В апреле о возможном повышении тарифов на электроэнергию сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он пояснил, что пересмотр цен необходим из-за потери существенной части производительности местных гидроэлектростанций.

Ранее жителей Украины призвали экономить электроэнергию на протяжении всего 2024 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами