Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Вашингтоне рекомендовали Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением

СВР: США рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением

close
100%
Reuters

Вашингтон и союзники рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что речь идет о кампании запугивания украинских граждан, в ходе которой искажаются цели российской спецоперации на Украине.

«Американцы и их союзники настойчиво рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны, продолжать создавать атмосферу страха среди мирных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

До этого бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал, что после истечения президентских полномочий 20 мая Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью. Он добавил, что сомнения в легитимности полномочий Зеленского есть как на Украине, так и на Западе.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами