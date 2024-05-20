Вашингтон и союзники рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что речь идет о кампании запугивания украинских граждан, в ходе которой искажаются цели российской спецоперации на Украине.

«Американцы и их союзники настойчиво рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны, продолжать создавать атмосферу страха среди мирных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

До этого бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал, что после истечения президентских полномочий 20 мая Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью. Он добавил, что сомнения в легитимности полномочий Зеленского есть как на Украине, так и на Западе.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.