«Барселона» разгромила «Алавес» в матче чемпионата Испании

В очередном матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» разгромила «Алавес».

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей дубли на свой счет оформили Тринкан и Лионель Месси; еще один мяч забил Хуниор Фирпо.

У проигравшей команды отличился Луис Риоха.

После этого успеха подопечные Роналда Кумана набрали 46 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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