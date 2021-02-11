Назван состав сборной России на матч против Финляндии на Шведских играх
Анастасия Мартыненко
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Стал известен состав сборной России на матч против национальной команды Финляндии на Шведских играх, проходящих в рамках Еврохоккейтура, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Сборная России:
Самонов (Тарасов)
Алексеев – Минулин, Чехович – Хуснутдинов – Жафяров;
Пыленков – Зборовский, Бутузов – Красковский – Коваленко;
Кирсанов – Журавлев, Кравцов – Соркин – Шмелев;
Мисюль, Грошев – Бардаков – Подколзин, Чибриков.
Матч состоится 11 февраля, стартовый сигнал прозвучит в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов.