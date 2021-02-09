Российский защитник «Спартака» заявил о желании поиграть в АПЛ

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов заявил о желании поиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «СЭ».

«Хочу играть в АПЛ. Без разницы, в каком клубе. Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору, это другой мир вообще. Нигде больше нет такого судейства, такого темпа», — сказал Маслов.



В текущем сезоне Маслов провел 19 матчей, отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может усилиться вингером «Лидса».