Канделаки отреагировала на письмо ветеранов биатлона в адрес Губерниева

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о критике в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

8 февраля четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем сайте опубликовал письмо в адрес журналиста с призывом прекратить оскорбления биатлонистов и тренеров сборной России.

«Может быть, только у меня возникают такие ассоциации, но когда я читаю в заголовке «Открытое письмо», сразу кажется, что кто-то решил отжать комнату у соседа путем составления доноса», — написала Канделаки в Telegram.

Генпродюсер телеканала отметила, что подписанты могли лично позвонить журналисту и обсудить претензии.

Также Канделаки высказалась о четырехкратном олимпийском чемпионе Тихонове.

«Каждый раз, когда он писал что-то про меня или Диму (часто сразу про обоих), я отвечала, но сколько уже можно повторять одно и то же», — добавила она.

По словам генпродюсера «Матч ТВ», экс-биатлонист 24 раза обращался с требованием убрать Губерниева с эфира.

«Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем двадцать. И смотрим чемпионат мира по биатлону-2021 на «Матч ТВ». С комментариями одного из самых искренних и неравнодушных к нашим спортсменам людей», — добавила Канделаки.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев призвал Губерниева извиниться.