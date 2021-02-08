Экс-тренер сборной России призвал Губерниева извиниться

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев призвал комментатора Дмитрия Губерниева извиниться за оскорбления в адрес ветеранов и действующих спортсменов национальной команды.

8 февраля четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем сайте опубликовал письмо в адрес журналиста с призывом прекратить оскорбления биатлонистов и тренеров сборной России. Хованцев стал одним из подписантов обращения.

«Все же нужно выбирать выражения. Ему надо держать себя в рамках приличия во время прямых эфиров и извиниться за свои слова в адрес достойных людей. При этом себя к числу пострадавших я не причисляю и не прошу извинений», — цитирует Хованцева ТАСС.

Специалист выразил надежду на то, что журналист будет вести себя более корректно в своих репортажах. Он отметил, что не требует снять Губерниева с эфира.

«Он должен понимать, что речь идет не об Instagram, а о трансляциях, которые смотрят миллионы. Многие же верят тому, что он говорит», — сказал экс-наставник национальной команды.

Хованцев напомнил, что в 2017 году Губерниев в прямом эфире назвал свиньей французского биатлониста Мартена Фуркада, сбившего в гонке чемпионата мира Александра Логинова. Также тренер привел в пример высказывания комментатора в адрес россиянки Ульяны Кайшевой.

«Сначала он говорил, что она никакая, что не понимает, кто ее поставил в эстафету, а как только она показывает хороший результат, тут же в воздухе переобувается. И таких моментов хватает», — добавил Хованцев.

Ранее Тихонов оскорбительно высказался о Губерниеве.