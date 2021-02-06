«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский «Арсенал» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей мяч забил Олли Уоткинс.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 21 матча «Астон Вилла» набрала 35 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Арсенал» (31), в активе которого 23 встречи, располагается на десятой строчке.
В следующем туре «Астон Вилла» на выезде встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Арсенал» примет «Лидс Юнайтед».
Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен судейством в матче с «Вулверхэмптоном».
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0
Голы: 1:0 — Уоткинс, 2.