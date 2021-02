Самолет с футболистом «Наполи» совершил неудачную посадку

Частный самолет с нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом совершил неудачную посадку в бельгийском Антверпене, сообщает Het Nieuwsblad.

По информации издания, футболист вернулся на родину для медицинского обследования в связи с вывихом лодыжки. Из-за сильного дождя пилотам не удалось удержать воздушное судно в пределах взлетно-посадочной полосы, из-за чего самолет выкатился на траву.

Отмечается, что бельгийский футболист не пострадал.

В нынешнем сезоне Мертенс принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив пять мячей и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что самолет с футболистами на борту разбился в Бразилии.

A private jet with Napoli forward Dries Mertens (and his dog) overran the runway of the Antwerp Airport on Saturday, where he was heading for his recovery from his ankle injury. Both were OK.https://t.co/829nZbHxx8 (@sportwereld_be) pic.twitter.com/XbyUGbPWNd