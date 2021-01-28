Юного футболиста убили во время уличной драки

Ирландский футболист Джош Данн был убит в уличной драке в Дублине, сообщает The Irish Sun.

Во время потасовки между двумя компаниями 16-летний игрок «Богемиана» получил несколько ножевых ранений. Спортсмен был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти футболиста. Полиция Дублина возбудила уголовное дело.

Пресс-служба «Богемиана» выразила соболезнования семье Данна.

«Все в «Богемиан» опустошены известим о трагической гибели Джоша Данна. Он талантливый и юный футболист, которого будет не хватать партнерам по команде и тренерам», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что российский футболист был убит в Омске.