«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу» в АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич Альбион».
Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоторнс» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Конселу, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган, оформивший дубль на свой лицевой счет.
После этого успеха подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 41 очко и вернулись на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» обыграл «Саутгемптон».