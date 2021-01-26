Тарасова вакцинировалась от COVID-19 по совету Малышевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила о том, что вакцинировалась от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Сегодня я сделала прививку от коронавируса. Елена Васильевна Малышева мне сказала сделать, я ее послушала, пошла к ней в клинику и привилась», — сказала Тарасова.

Елена Малышева является доктором наук и телеведущей.



Ранее Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса.