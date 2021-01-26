Экс-игроки «Крыльев» рассказали, как бывший спортивный директор приказал им сдать игру

Бывшие футболисты самарских «Крыльев Советов» Карен Дохоян, Виталий Булыга, а также Денис Ковба рассказали, как бывший спортивный директор команды Авалу Шамханов в 2006 году приказал игрокам сдать игру против владивостокского клуба «Луч-Энергия», передает «СЭ».

Дохоян отметил, что Шамханов обратился к нему, чтобы он поговорил с Булыгой и Ковбой. Также Дохоян заявил, что об этом знал наставник команды Гаджи Гаджиев, но он был против договорного характера игры, предоставив футболистам право самим принять решение.

Игроки «Крыльев» приняли решение играть, чем вызвали гнев Шамханова.

«Шамханов уже просто кричит: «Я приказываю, вы должны это сделать!» Помню свою фразу, я даже на «ты» перешел: «Ты мне не приказчик!» — подытожил Дохоян.

Ранее Шамханов рассказал о договорном матче «Спартака».