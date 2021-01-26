Netflix снимет фильм о гонках «Формулы-1» с Де Ниро в главной роли

Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix снимет новый фильм о гонках «Формулы-1». Об этом сообщает Deadline.

По информации источника, в фильме под названием «Формула» (The Formula) будет рассказана история пилота «Формулы-1», ставшего водителем в преступной банде ради спасения семьи.

Отметим, что режиссером картины станет Герард МакМюррей, а главную роль сыграет обладатель премии «Оскар» Роберт Де Ниро.

Дата выхода ленты остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что этапы «Формулы-1» в Монако, Азербайджане и Канаде могут отменить.