Азмун пожелал Кокорину успехов в «Фиорентине»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун пожелал форварду Александру Кокорину успехов в «Фиорентине». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 29-летний россиянин обладает большим потенциалом и способен заиграть в любом чемпионате.

«От всей души желаю ему удачи и успеха в Италии. Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал поклонников из России. Уверен, что после того случая, он все переосмыслил», — сказал Азмун.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую «Севилью».