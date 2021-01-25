Глушаков объяснил решение перейти в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил решение перейти в подмосковную команду.

По словам полузащитника, он знал, что «Химки» молоды и только что вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Глушаков отмечает, что у подмосковной команды был задор, но опыта и результатов не хватало.

«У меня были свои цели, главная из которых — помочь команде. Вот помогаю чем могу», — цитирует Глушакова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что после 19 туров РПЛ подмосковные «Химки» набрали 25 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.

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