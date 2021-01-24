«Локомотив» опубликовал подборку интересных моментов со сборов

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала в Twitter нарезку интересных моментов со сборов, которые проходят в Марбелье.

«Что Рифат не хотел делать на камеру. Наш кандидат на Евровидение, секрет улыбки Камано и неугомонный Бара – смотри прямо сейчас», — говорится в подписи к видео.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее Юрий Cемин высмеял уволенного из «Локомотива» заместителя директора Андрея Лосюка.