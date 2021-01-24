Лыжник Иверсен: Россия повержена, а Норвегия вернулась
Андрей Черников
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подвел итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира.
Сборная Норвегии заняла первое место. За вторую строчку боролись Финляндия и Россия. На финише финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, а тот отмахнулся от соперника палкой. Российская сборная была дисквалифицирована.
«Россия повержена, а Норвегия вернулась. Мы показали наш уровень. Четыре хороших этапа — и мы уже недосягаемы ни для кого», — передает слова Иверсена NRK.
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